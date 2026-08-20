Lyon : deux policiers blessés après avoir été percutés par une voiture volée lors d’un refus d’obtempérer

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un équipage de la BAC a été percuté par une Renault Clio signalée volée, à Lyon 7e. Deux policiers ont été blessés et transportés à l’hôpital.

Il était environ 1h55 lorsque les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont tenté d’intercepter une Renault Clio signalée volée, avenue Tony-Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon, selon nos informations.

Alors que l’équipage se positionnait pour éviter le véhicule, celui-ci arrivait vers les policiers et percutait délibérément leur voiture, au niveau de la partie arrière, à l’intersection avec l’avenue Debourg.

Selon les éléments transmis à Lyon Capitale, le conducteur circulait donc à contresens au moment du choc. Deux fonctionnaires présents dans le véhicule de la BAC ont été blessés, souffrant notamment du dos et des cervicales. Ils ont été transportés à l’hôpital. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

Le conducteur en état d’ivresse et sans permis

Les trois personnes présentes à bord de la Renault ont finalement été interpellées. Elles se sont rebellées au moment de leur arrestation. Le conducteur interpellé se trouvait par ailleurs en défaut de permis de conduire et en état d’ivresse manifeste.

Dans un communiqué, le syndicat Alliance Police Nationale dénonce une attaque qu’il qualifie de "tentative d’homicide aggravée". Le syndicat estime que "tous ces éléments" traduisent une volonté "délibérée de faire mal ou de tuer".

Une enquête a été ouverte.

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