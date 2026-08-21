Actualité
(Photo d’illustration)

Feux de forêts : un département d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours à risque

  • par Corentin Lucas

    • Malgré la fin du cinquième épisode caniculaire, le département de l’Allier reste en vigilance jaune feux de forêts ce vendredi 21 août.

    Si la canicule a arrêté de sévir sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, la sécheresse reste, quant à elle, toujours aussi importante. En effet, peu de pluie est tombée dans le secteur. Du moins, trop peu pour espérer hydrater les sols.

    Face à cela, dans le département de l’Allier, le danger de feux est toujours considéré comme modéré par Météo France. Pour cette journée du vendredi 21 août, il faudra continuer de faire très attention aux forêts de ce secteur.

    Seul l'Allier est concerné dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. @Météo France
    à lire également
    Lyon météo pluie
    Sept départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pour orages et inondations

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Feux de forêts : un département d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours à risque 08:45
    Lyon météo pluie
    Sept départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pour orages et inondations 08:00
    Un temps nuageux avec quelques gouttes de pluie attendues à Lyon ce vendredi 07:00
    Dans le parc naturel du Haut-Jura, des panneaux routiers pour protéger les lynx  20/08/26
    À Tassin, le renard condamné par la préfecture du Rhône à être abattu suscite une forte mobilisation 20/08/26
    d'heure en heure
    Saint-Etienne : les anciens locaux H&M trouvent un locataire après six ans vides 20/08/26
    Pour la première fois à l'UTMB Mont-Blanc, trois coureurs rarámuri au départ à Chamonix  20/08/26
    Lyon : une femme de 92 ans violemment agressée lors d’un cambriolage 20/08/26
    Tramway TCL ligne
    Nouvelle ligne, nouveaux horaires, prolongement du T4… ce qui va changer dans le réseau TCL le 31 août 20/08/26
    rhone-sapeurs-pompiers-jpg
    Un important incendie ravage une entreprise aux abords de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry 20/08/26
    "La pire nuit", "l’enfer" : après la canicule, les Lyonnais font face à des nuits tropicales 20/08/26
    Nouvelles règles environnementales pour la commande publique : la Drôme déjà préparée 20/08/26
    Cyclisme : où et quand voir le successeur du Lyonnais Paul Seixas sur le Tour de l’Avenir en Auvergne-Rhône-Alpes 20/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut