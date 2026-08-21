Feux de forêts : un département d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours à risque

Malgré la fin du cinquième épisode caniculaire, le département de l’Allier reste en vigilance jaune feux de forêts ce vendredi 21 août.

Si la canicule a arrêté de sévir sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, la sécheresse reste, quant à elle, toujours aussi importante. En effet, peu de pluie est tombée dans le secteur. Du moins, trop peu pour espérer hydrater les sols.

Face à cela, dans le département de l’Allier, le danger de feux est toujours considéré comme modéré par Météo France. Pour cette journée du vendredi 21 août, il faudra continuer de faire très attention aux forêts de ce secteur.