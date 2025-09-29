Samedi 27 septembre, quatre militants ont été placés en garde à vue à l'issue d'une action anti-pub et anti-Netanyahou menée à Lyon.

Samedi 27 septembre, quatre activistes ont été placés en garde à vue à l'issue d'une action anti-pub tenue à Lyon. A la veille de la "journée de la Résistance", plusieurs activistes de l'association "Résistance à l'agression publicitaire", s'étaient réunis dans les rues de Lyon pour une action de recouvrement des dispositifs publicitaires disposés sur les arrêts de tram de la ville.

Au total, 24 affiches anti-pub et anti-Nétanyahou ont été placardées à différents points du centre-ville : "Une douzaine d’entre elles critiquent la publicité, sa propagande, et la privatisation des services publics. Une autre douzaine d’affiches indiquent, elles, le message suivant : "La Cour pénale internationale recherche pour crimes de guerre et génocide. Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ", ainsi que d’autres messages anticoloniaux", indique l'association.

Un rassemblement prévu ce lundi

Si l'association affirme que l'action était "non-violente" et "non dégradante", quatre activistes ont été interpellés par la police à la station de tram Route de Vienne. Alors que le groupe d'individus était toujours en garde à vue ce lundi 29 septembre au matin, l'association appelle au rassemblement de soutien à 18h30 devant le commissariat Marius Berliet (8e). Cette dernière réclame "la libération immédiate" des quatre militants.

