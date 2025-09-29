Actualité
Action antipub arrêts de tram
Crédit : Résistance à l’agression publicitaire

Lyon : quatre personnes interpellées en marge d'une action anti-pub et anti-Netanyahou

  • par Loane Carpano

    • Samedi 27 septembre, quatre militants ont été placés en garde à vue à l'issue d'une action anti-pub et anti-Netanyahou menée à Lyon.

    Samedi 27 septembre, quatre activistes ont été placés en garde à vue à l'issue d'une action anti-pub tenue à Lyon. A la veille de la "journée de la Résistance", plusieurs activistes de l'association "Résistance à l'agression publicitaire", s'étaient réunis dans les rues de Lyon pour une action de recouvrement des dispositifs publicitaires disposés sur les arrêts de tram de la ville.

    Au total, 24 affiches anti-pub et anti-Nétanyahou ont été placardées à différents points du centre-ville : "Une douzaine d’entre elles critiquent la publicité, sa propagande, et la privatisation des services publics. Une autre douzaine d’affiches indiquent, elles, le message suivant : "La Cour pénale internationale recherche pour crimes de guerre et génocide. Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ", ainsi que d’autres messages anticoloniaux", indique l'association.

    Un rassemblement prévu ce lundi

    Si l'association affirme que l'action était "non-violente" et "non dégradante", quatre activistes ont été interpellés par la police à la station de tram Route de Vienne. Alors que le groupe d'individus était toujours en garde à vue ce lundi 29 septembre au matin, l'association appelle au rassemblement de soutien à 18h30 devant le commissariat Marius Berliet (8e). Cette dernière réclame "la libération immédiate" des quatre militants.

    Lire aussi : Quel est l’impact des nouvelles règles de la publicité dans la rue ?

    à lire également
    Métro TCL sytral © Tim Douet
    Vogue des Marrons, vacances scolaires... : le réseau TCL renforcé dès octobre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métro TCL sytral © Tim Douet
    Vogue des Marrons, vacances scolaires... : le réseau TCL renforcé dès octobre 18:30
    Action antipub arrêts de tram
    Lyon : quatre personnes interpellées en marge d'une action anti-pub et anti-Netanyahou 17:49
    Bouzerda quitte le groupe de Kimelfeld à la Métropole de Lyon après s'être rangée derrière Aulas 17:18
    LOGEMENT étudiants bron lyon 2
    Le coup de pouce de la Métropole de Lyon pour le logement social étudiant 16:45
    Chantage à la sextape : 3 ans de prison ferme requis contre le maire de Saint-Etienne à Lyon 16:19
    d'heure en heure
    Accident camion
    Neuville-sur-Saône : un appel à témoin lancé après l'accident entre un poids lourd et deux personnes âgées 16:05
    Georges Képénékian
    Municipales 2026 : Képénékian invite les Lyonnais à "participer à la construction" de son programme 15:23
    Don du sang Palais de la bourse de Lyon
    Villeurbanne : une collecte de sang étudiante organisée à la Doua 14:50
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre 14:10
    La compagnie aérienne Emirates recherche ses futurs personnels de cabine lyonnais 13:25
    Culture : identités, engagement et acrobaties au théâtre Jean-Marais 13:07
    Les véhicules Crit'air 3 sont exclus du périmètre de la ZFE depuis le 1er janvier 2025 © D.R.
    Tunnel de Fourvière, A6, A7... : les perturbations à venir sur les routes du Rhône cette semaine 12:40
    Quoi de neuf à Lyon ? 11:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut