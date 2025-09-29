Actualité
Métro TCL sytral © Tim Douet
Métro TCL © Tim Douet

Vogue des Marrons, vacances scolaires... : le réseau TCL renforcé dès octobre

  • par Loane Carpano

    • A l'occasion de la Vogue des Marrons et des vacances de la Toussaint, certaines lignes du réseau TCL seront renforcées du 4 octobre au 11 novembre prochain.

    L'annuel Vogue des Marrons revient à la Croix-Rousse, et pour l'occasion, le réseau TCL s'adapte. Afin de garantir des conditions de déplacement fluides et sécurisées durant toute la durée de l'événement, la desserte du métro C ainsi que certaines lignes de bus seront renforcées du 4 octobre au 11 novembre.

    A compter du 5 octobre, et ce, jusqu'au 11 novembre, la fréquence du métro C sera renforcée les dimanches et jours fériés avec un métro toutes les 7 minutes 30 au lieu de 12 minutes en après-midi. Du 18 au 25 octobre, un métro desservira la Croix-Rousse toutes les 5 minutes 30 de 13 h 30 à 20 h les samedis. Les dimanches et jours fériés tombant pendant les vacances de la Toussaint verront quant à eux leur service renforcé à 5 minutes 30 de 14 h à 20 h.

    Du côté des bus, les lignes C13, 2, 33 et 45 seront également renforcées pour toute la période des vacances scolaires, soit du 18 octobre au 3 novembre.

    Lire aussi :

    à lire également
    Action antipub arrêts de tram
    Lyon : quatre personnes interpellées en marge d'une action anti-pub et anti-Netanyahou

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métro TCL sytral © Tim Douet
    Vogue des Marrons, vacances scolaires... : le réseau TCL renforcé dès octobre 18:30
    Action antipub arrêts de tram
    Lyon : quatre personnes interpellées en marge d'une action anti-pub et anti-Netanyahou 17:49
    Bouzerda quitte le groupe de Kimelfeld à la Métropole de Lyon après s'être rangée derrière Aulas 17:18
    LOGEMENT étudiants bron lyon 2
    Le coup de pouce de la Métropole de Lyon pour le logement social étudiant 16:45
    Chantage à la sextape : 3 ans de prison ferme requis contre le maire de Saint-Etienne à Lyon 16:19
    d'heure en heure
    Accident camion
    Neuville-sur-Saône : un appel à témoin lancé après l'accident entre un poids lourd et deux personnes âgées 16:05
    Georges Képénékian
    Municipales 2026 : Képénékian invite les Lyonnais à "participer à la construction" de son programme 15:23
    Don du sang Palais de la bourse de Lyon
    Villeurbanne : une collecte de sang étudiante organisée à la Doua 14:50
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre 14:10
    La compagnie aérienne Emirates recherche ses futurs personnels de cabine lyonnais 13:25
    Culture : identités, engagement et acrobaties au théâtre Jean-Marais 13:07
    Les véhicules Crit'air 3 sont exclus du périmètre de la ZFE depuis le 1er janvier 2025 © D.R.
    Tunnel de Fourvière, A6, A7... : les perturbations à venir sur les routes du Rhône cette semaine 12:40
    Quoi de neuf à Lyon ? 11:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut