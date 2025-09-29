A l'occasion de la Vogue des Marrons et des vacances de la Toussaint, certaines lignes du réseau TCL seront renforcées du 4 octobre au 11 novembre prochain.

L'annuel Vogue des Marrons revient à la Croix-Rousse, et pour l'occasion, le réseau TCL s'adapte. Afin de garantir des conditions de déplacement fluides et sécurisées durant toute la durée de l'événement, la desserte du métro C ainsi que certaines lignes de bus seront renforcées du 4 octobre au 11 novembre.

A compter du 5 octobre, et ce, jusqu'au 11 novembre, la fréquence du métro C sera renforcée les dimanches et jours fériés avec un métro toutes les 7 minutes 30 au lieu de 12 minutes en après-midi. Du 18 au 25 octobre, un métro desservira la Croix-Rousse toutes les 5 minutes 30 de 13 h 30 à 20 h les samedis. Les dimanches et jours fériés tombant pendant les vacances de la Toussaint verront quant à eux leur service renforcé à 5 minutes 30 de 14 h à 20 h.

Du côté des bus, les lignes C13, 2, 33 et 45 seront également renforcées pour toute la période des vacances scolaires, soit du 18 octobre au 3 novembre.

