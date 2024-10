Dans le cadre du lancement de la Fête de la Science, quatre jeunes chercheurs ont été récompensés au "Prix de la Jeune Recherche" et reçus à l'Hôtel de Ville de Lyon.

Marine Mondino, William De Rezende Locatel et Anne-Céline Callens. Les trois lauréats du Prix de la Jeune Recherche ont été reçus à l'Hôtel de Ville de Lyon, ce mardi soir, dans le cadre du lancement métropolitain et départemental de la Fête de la Science 2024. Trois projets, retenus parmi 40 candidatures, et aussi accompagné du projet "coup de cœur" de Sarah Souheil Gebai. Ce concours est porté par la Métropole et la Ville de Lyon, en partenariat avec la ComUE Université de Lyon. Chacun des lauréats reçoit la somme de 5 000 euros.

"Avec le prix de la Jeune Recherche, nous voulons tout d’abord récompenser l’excellence en termes de production scientifique sur notre territoire, note dans un communiqué Jean-Michel Longueval, vice-président métropolitain, délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Chaque année, le nombre de candidats nous montre à quel point nos Universités, nos grandes écoles et nos organismes de recherche ainsi que le CNRS sont riches de talents qui produisent des travaux remarquables, salués à l’international". Chloë Vidal, adjointe au maire de Lyon déléguée à la recherche, entres autres, poursuit : "C'est aussi une façon de porter à la connaissance de toutes et tous leurs travaux scientifiques. Et ainsi, de participer au développement d’une intelligence publique des sciences".

Un concours pour "inspirer les jeunes générations"

Marinne Mondino, 35 ans, a obtenu le "Prix santé et sciences de la vie", grâce à ses travaux sur les processus cognitifs. De son côté, Wilima De Rezende Locateal, 31 ans, a été récompensé du "Prix sciences exactes" pour son travail sur la conversion de la biomasse afin de produire des bio-huiles. Et enfin, Anne-Céline Callens, 35 ans, a récolté le "Prix sciences humaines et sociales". Elle développe des recherches en études visuelles et notamment sur la valorisation de fonds patrimoniaux non exploités.

Un "Prix coup de coeur" a également été décerné par le jury. Il revient à Sarah Souheil Gebai, 32 ans. Elle porte actuellement un projet de création d'entreprise, après avoir étudié la possibilité de contrôler le tremblement au niveau des doigts par amortisseurs à masse cordée. "Valoriser l’engagement et les réussites des jeunes chercheurs permet à la fois de mettre en lumière des travaux d’exception et d’inspirer les jeunes générations", conclut Nathalie Dominer, présidente de la ComUE Université de Lyon.

