Deux adolescents arrêtés à Caluire après avoir volé un téléphone, l'un d'eux avait un couteau

La police de Caluire-et-Cuire a interpellé deux adolescents de 12 et 14 ans vendredi 17 octobre pour avoir volé un portable. L’un d’eux était porteur d’un couteau.

Peu avant 19 heures, vendredi 17 octobre, un adolescent de 15 ans s'est présenté au commissariat de Caluire-et-Cuire pour dénoncer les menaces dont son ami avait été victime près de la place Maréchal Foch. D’après nos confrères du Progrès, les policiers ont rapidement identifié les deux individus responsables : deux jeunes mineurs de 12 et 14 ans encore présents sur les lieux.

Interpellés, l’un était porteur d’un couteau tandis que l’autre avait le portable de la victime en sa possession. Le garçon de 12 ans va être présenté à un psychiatre. Le second mis en cause sera quant à lui présenté à un juge.