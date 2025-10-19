Actualité
police faits divers lyon @WilliamPham
@WilliamPham

Deux adolescents arrêtés à Caluire après avoir volé un téléphone, l'un d'eux avait un couteau

  • par Clémence Margall

    • La police de Caluire-et-Cuire a interpellé deux adolescents de 12 et 14 ans vendredi 17 octobre pour avoir volé un portable. L’un d’eux était porteur d’un couteau.

    Peu avant 19 heures, vendredi 17 octobre, un adolescent de 15 ans s'est présenté au commissariat de Caluire-et-Cuire pour dénoncer les menaces dont son ami avait été victime près de la place Maréchal Foch. D’après nos confrères du Progrès, les policiers ont rapidement identifié les deux individus responsables : deux jeunes mineurs de 12 et 14 ans encore présents sur les lieux.

    Interpellés, l’un était porteur d’un couteau tandis que l’autre avait le portable de la victime en sa possession. Le garçon de 12 ans va être présenté à un psychiatre. Le second mis en cause sera quant à lui présenté à un juge.

    à lire également
    Lyon : un tabac du 8e arrondissement braqué, les suspects recherchés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un tabac du 8e arrondissement braqué, les suspects recherchés 17:20
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Deux adolescents arrêtés à Caluire après avoir volé un téléphone, l'un d'eux avait un couteau 16:42
    Lyon : pour le festival Lumière, Michael Mann réalise son remake de Sortie d’usine  15:59
    Haute-Savoie : le premier portique "flux libre" installé sur l’A40 15:15
    Le Service Funéraire de la Ville de Lyon veut "réaffirmer l’existence des valeurs du service public" après le livre Les Charognards 14:27
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Assassinat d'un chrétien irakien à Lyon : les cinq gardes à vue levées 13:39
    police lyon faits divers
    Lyon : un policier traîné sur plusieurs mètres par deux individus en scooter 12:52
    Exposition au musée de Fourvière : Viollet-le-Duc, orfèvre du sacré 12:05
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : avec le vent, la qualité de l’air s’améliore ce dimanche 11:23
    gendarmerie
    Un corps découvert dans un puits au nord-ouest de Lyon 10:44
    Vent : le Rhône et deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance jaune 10:00
    police Lyon
    Lyon : un refus d'obtempérer fait trois blessés graves dans le quartier de Confluence   09:19
    vue panorama lyon
    Météo : du vent et des nuages, mais 19 degrés attendus ce dimanche à Lyon 08:56
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut