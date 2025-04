En construction depuis un mois dans le 3e arrondissement de Lyon, le projet de première crèche de plein air de la Ville se précise. Elle pourra accueillir une vingtaine d'enfants.

"On pense les choses pour qu'elles puissent être faites, par défaut, à l'extérieur". Aussi bien en été qu'en hiver. Tel est l'objectif de la première crèche de plein air de Lyon, qui verra le jour dans le parc Mandela du 3e arrondissement à l'automne prochain, à l’Est de la gare de la Part-Dieu. Steven Vasselin, adjoint au maire de Lyon en charge de la petite enfance, l'assure : "Ici, on est en train de faire bouger les lignes, de favoriser un cadre et de démontrer son efficacité (...), sur un projet novateur et avant-gardiste",

L'objectif est ainsi de maximiser pour l'enfant le temps passé dehors. Activités, repas, temps libre, siestes... Tout se fera dans l'espace extérieur, "hormis lors de grosses pluies ou de grosses chaleurs", précise Steven Vasselin. Dans ces cas de figure, les enfants pourront se réfugier dans le "cabanon" de la crèche.

Le "cabanon" est un espace qui sera utilisé en cas de météo (très) capricieuse seulement.

Le rendu final attendu. (@ Agence NOVAE)

Ce futur bâtiment, une structure préfabriquée en bois, a d'ores et déjà été installée dans la parcelle de 485 m² dédiée à la future crèche. Comme le précise Carole Petit, architecte co-gérante de Novae Architecture et Environnement, ce lieu de 106 m2 permettra d'accueillir les toilettes, une salle de change, un espace pour le personnel, un bureau de direction, une salle d'activités ou encore un office de chauffage. Concrètement, cet espace, bien qu'il reste parfaitement fonctionnel, ne sera qu'un lieu de replis. Un abri de rangement sera aussi créé.

Lire aussi : Crèches à Lyon : pourquoi ça coince (encore) ?

Un futur "modèle de référence" ?

Tout autour de la structure, qui repose sur des pieux vissés, un large espace naturel entouré de palissades en bois de plus d'un mètre profitera aux enfants. Six arbres seront également plantés pour ombrager l'espace durant l'été. Au contraire, en cas de pluie, un préau offrira aussi l'opportunité de poursuivre les temps d'animation ou de repos en extérieur. "C'est un nouveau standard qu’on espère faire devenir un modèle de référence", ambitionne l'adjoint à Grégory Doucet.

"Un espace de stockage en dehors de l’espace d'activités" verra le jour, explique Carole Petit.

L'espace intérieur sera prochainement isolé et agencé.

Au total, vingt enfants seront accueillis quotidiennement (limite fixé par l'agrément) dans cette nouvelle crèche lyonnaise, quelque soit la période de l'année. C'est l’association La Souris Verte qui a été choisie pour la diriger. "Il n'y a que des bienfaits pour les enfants : un meilleur sommeil, de meilleures défenses immunitaires, un meilleur développement de la motricité, une baisse de l'agressivité, une simulation de la créativité", cite notamment Steven Vasselin.

Et d'ajouter que les bienfaits de cet environnement se répercutent également sur le personnel. Dix professionnels composeront sur le lieu : huit de terrain, ainsi que deux membres dans l'administration. Un renforcement du personnel qui doit permettre de "ne fermer de portes à personnes et à aucun type de pathologie", explique la directrice Ophélie Loeb. Au moins un tiers des enfants accueillis devrait ainsi des enfants en situation de handicap.

Lire aussi : Lyon : la première crèche de plein air critiquée pour son coût, les Écologistes se défendent

71 millions d'euros pour la petite enfance

Un projet estimé à 1,35 million d'euros, qui, selon l'exécutif écologiste, est moins cher qu'une crèche dite traditionnelle, nécessitant plus de bâti et de matériaux lourds. Cette crèche sera suivie. À Lyon, une deuxième crèche de plein air, mais municipale, verra le jourdébut 2026 dans le 5e arrondissement. Il s'agira de la première crèche municipale de ce type de France. Une troisième crèche de plein air est "en réflexion" dans le parc de la Tête d'Or.

Sept projets de nouvelle crèche ou de démolition-reconstruction sont par ailleurs menés par les écologistes. "Nous considérons que la petite enfance est éminemment un sujet politique, les choix que nous faisons pour les plus jeunes sont illustrateurs de la société que nous voulons à Lyon", ajoute le maire Grégory Doucet.

Au début de son mandat, 71 millions d'euros dédiés à la petite enfance ont été inscrits au plan pluriannuel d'investissement (PPI). Depuis, 209 places ont été gagnées par la municipalité et "200 autres, déjà programmés, sont en train d'être préparés", ajoute l'édile. En tout, Lyon comptabilise 155 crèches associatives et municipales et 900 agents à la direction petite enfance pour un total de 5 000 berceaux.

Lire aussi : Les cantines des crèches de Lyon passent aussi au bio et au local