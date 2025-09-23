Actualité
La réforme du périscolaire Peps sera mise en place à la rentrée 2024 dans les écoles de la ville de Lyon. (@Vincent Guiraud)

19 classes fermées à Lyon à la rentrée 2025

  • par Vincent Guiraud

    • La mairie de Lyon a annoncé que 19 classes avaient été fermées dans le premier degré pour cette rentrée 2025. Un chiffre équivalent à celui de l'année dernière.

    Alors qu'environ 32 000 écoliers lyonnais ont retrouvé le chemin de l'école depuis trois semaines déjà, on connaît enfin le nombre de fermetures de classe à Lyon pour cette rentrée 2025. Après avoir connu 18 fermetures de classes en 2024, 19 classes dans le premier degré ont été fermées dans la ville pour cette rentrée 2025. Un chiffre légèrement plus bas que les 30 fermetures envisagées en janvier dernier. Mais une tendance démographique qui se confirme donc avec une perte "d'environ 900 élèves par an" à Lyon, avait expliqué Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation de la Ville de Lyon à quelques jours de la rentrée scolaire.

    A lire aussi : Temps périscolaire dans les écoles : les nouveautés de Peps à Lyon pour la rentrée

    Une dynamique qui toucherait "tous les arrondissements" selon l'adjointe et qui n'est pas propre à Lyon. Toutes les grandes agglomérations en France connaissent également ce type de déclin ces dernières années avec une natalité qui ne cesse de baisser depuis 10 ans.

    Si la Ville va encore perdre 19 classes cette année, le nombre d'élèves par classe restera équivalent à l'année dernière. "Malgré ce solde de nouveau négatif, on parvient à maintenir une moyenne de 25 élèves par classe à Lyon, contre plus de 30 il y a 4 ans" s'est félicité Stéphanie Léger.

    A lire aussi : Moins d'élèves à la rentrée 2025 : comment l'Académie de Lyon adapte-t-elle ses effectifs ?

    Au niveau du périmètre de l'Académie de Lyon, et malgré plusieurs relances auprès du rectorat, aucun chiffre ne sera communiqué. Une non communication étonnante quand l'on sait que l'année dernière avant même le début de la rentrée scolaire l'Académie avait publié les chiffres d'ouverture et de fermeture de classe. Pour la rentrée 2024, 22 classes avaient été fermées dans l'Académie, soit une baisse d'environ 150 élèves par rapport à la rentrée de septembre 2023.

    "Honte à ce maire", "racolage électoral honteux" : à Lyon, le choix d'hisser le drapeau palestinien sur la mairie créé la polémique

