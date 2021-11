Lyon : plus qu'une semaine pour visiter le festival Peinture fraîche

Ouvert le 1er octobre, le festival de Street Art Peinture fraîche se clôt dimanche 7 novembre à la Halle Debourg.

Pour sa 3e édition, le festival de street art Peinture Fraîche a joué les prolongations. Il aurait dû se terminer au 31 octobre mais les organisateurs ont décidé de repousser la fin du festival au 7 novembre. Il reste donc aux Lyonnais et Lyonnaises un peu moins d'une semaine pour en profiter. L'évènement est installé à la Halle Debourg dans le 7e arrondissement.

Cette année quatre tendances sont au programme de l’évènement qui illustre les différentes tendances du street art : les nouvelles technologies, l’écologie, les regards féminins et l’abstraction. Les œuvres d'une cinquantaine d'artistes sont exposées.

Prix de l'entrée : 5 euros (gratuit pour les moins de 10 ans). Fermé les lundi et mardi. Ouvert les vendredi et samedi de 10 à 23 heures et les mercredi, jeudi et dimanche de 10 à 20 h. Le masque est obligatoire et un pass sanitaire sera exigé à l'entrée.