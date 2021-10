(Photos) La scène du street art à Lyon pour le Peinture Fraîche Festival

Le Festival Peinture Fraîche ouvre ses portes à Lyon ce vendredi 1er octobre. Une 3e édition qui met à l'honneur l'écologie, la technologie et le regard féminin.

Le mois d'octobre met à l'honneur la scène du street-art à Lyon. Les oeuvres d'une cinquantaine d'artistes sont exposés à la Halle Debourg dans le 7e arrondissement. L'objectif : "en prendre plein la vue" explique Cart'1, directeur artistique du festival en début de visite.

Amateurs et passionnés pourront venir découvrir le talent d'artistes locaux et internationaux. John Hamon, Quentin DMR, Angel Toren, Dais et bien d'autres encore, tous sont venus exposés leur talent. "La particularité de cette troisième édition réside dans l'aspect réalité augmenté de l'exposition" assure Cart'1. Grâce à l'application du festival, les visiteurs pourront découvrir des time-lapses des artistes en train de réaliser leurs oeuvres.

"On nous a expliqué l'année dernière vouloir voir les artistes en action" continue le fondateur du festival. "C'est pourquoi on a eu l'idée de cette réalité augmentée sur smartphone". En effet, en quelques secondes et dans une vidéo accélérée, le visiteur découvre peu à peu l'oeuvre. Pas de panique pour les passionnés de street-art qui n'aurait pas de smartphone, des audio-guides sont à la disposition du public.

Plusieurs grands noms internationaux de la scène du street-art se sont déplacés jusqu'à Lyon pour exposer. "J'ai demandé à des artistes qui m'ont répondu favorablement. Je ne m'y attendais pas" se réjouit Cart'1. Parmi les oeuvres, certaines sont même participatives "comme le flippaper".

Pour découvrir l'intégralité du festival, il faudra venir à la Halle Debourg dans le 7è arrondissement de Lyon du 1er au 31 octobre (fermé le lundi et le mardi).

Prix de l'entrée : 5 euros (gratuit pour les moins de 10 ans)

Le masque est obligatoire et un pass sanitaire sera exigé à l'entrée.