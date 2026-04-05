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Pierre Oliver lyon
Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon.

Lyon : Pierre Oliver reprend les rênes du 2e arrondissement pour un nouveau mandat sous le signe de la sécurité

  • par Corentin Lucas
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    • À l’issue du conseil d’installation du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver a repris son écharpe tricolore pour entamer un second mandat de maire.

    Ce samedi 4 avril, Pierre Oliver (LR) a été installé à la tête de la mairie du 2e arrondissement de Lyon. Une reconduction par le conseil d’arrondissement qui s’inscrit dans la continuité pour l’élu de droite, déjà en poste lors du précédent mandat.

    Sur ses réseaux sociaux, l’édile s’est félicité de cette nouvelle étape, saluant "une équipe prête à travailler pour les habitants du 2e". Il a également tenu à remercier ses soutiens, notamment Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, figures engagées à ses côtés durant la campagne municipale.

    Pour rappel, Pierre Oliver s’était, dans un premier temps, lancé dans la course à la mairie de Lyon, avant de se ranger derrière Jean-Michel Aulas. Pour ce second mandat, il pourra s’appuyer sur un soutien infaillible de la part de la nouvelle présidente de la Métropole pour rouvrir certaines voiries fermées sous le règne de Bruno Bernard.

    Dans cet arrondissement central et stratégique, Pierre Oliver entend poursuivre son action en s’appuyant sur une équipe renouvelée. Sur les 12 élus, 7 sont nouveaux. La sécurité sera une nouvelle fois au cœur de ses préoccupations.

    Lire aussi : Olivier Berzane installé maire du 8e arrondissement dans un climat tendu

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