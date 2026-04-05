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La tournée de Patrick Bruel pourrait être perturbée à la LDLC Arena. @Flickr

Vers un appel au boycott pour le concert de Patrick Bruel ?

  • par Corentin Lucas

    • Des collectifs féministes pourraient perturber la tournée de Patrick Bruel, récemment visé par des accusations de violences sexuelles. Quid de son passage à Lyon le 19 novembre prochain ?

    La tournée du 35e anniversaire de l’album "Alors Regarde" de Patrick Bruel pourrait être secouée à Décines. Alors que le chanteur est attendu le 19 novembre prochain à la LDLC Arena, des premières contestations ont déjà lieu en France.

    En cause, depuis la mi-mars, l’artiste est visé par des accusations de la part d’au moins neuf femmes, et trois plaintes ont été déposées, dont une pour viol. Pour le moment, la justice n’a pas encore tranché sur cette affaire, mais la situation suscite des réactions militantes dans plusieurs villes étapes de sa tournée.

    Lire aussi : Philippe Katerine en version symphonique à l’Auditorium de Lyon

    Des mobilisations déjà lancées ailleurs

    À Salon-de-Provence, un collectif féministe a demandé publiquement l’annulation du concert prévu le 4 juillet prochain, dénonçant le fait de "laisser de produire un artiste mis en cause". Des démarches similaires ont été engagées en Suisse, notamment à Fribourg, où des appels au boycott ont été évoqués en cas de maintien de la programmation.

    Pour l’heure, organisateurs et élus locaux n’entendent pas annuler son passage, rappelant notamment que le chanteur bénéficie de la présomption d’innocence.

    Une date lyonnaise sous surveillance

    À Lyon, aucune mobilisation n’a encore été officiellement annoncée autour du concert prévu à Décines. Mais au regard de la montée des contestations dans d’autres villes, la date lyonnaise du 19 novembre pourrait rapidement être perturbée. À suivre.

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