Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert tance le comportement "hégémonique" des Ecologistes

Alors que les élus écologistes se sont de nouveau renforcés dans l'exécutif de la Ville de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert a déploré le comportement "hégémonique" des Verts.

Alors que la socialiste Sandrine Runel a démissionné de son poste d'adjointe au maire de Lyon en charge des solidarités après son élection en tant que députée de la 4e circonscription du Rhône, Grégory Doucet a choisi deux élus écologistes pour lui succéder.

"L'écologie ne peut pas non plus être hégémonique dans la réalité"

Un choix qui réduit de nouveau la place des différents groupes politiques de gauche (Parti socialiste et Lyon en commun) et renforce encore les Ecologistes dans l'exécutif, à contre-courant des résultats des dernières échéances électorales, notamment les élections européennes qui ont renforcé le PS et mis une claque aux Verts.

"Le groupe écologiste ne doit pas se comporter en groupe hégémonique", a ainsi tancé Nathalie-Perrin Gilbert. Et d'ajouter : "Ce n'est pas comme cela que vous convaincrez les Lyonnais, car l'écologie ne peut pas non plus être hégémonique dans la réalité et prendre le pas sur tous les autres sujets." Sandrine Runel n'a de son côté pas réagit à cette redistribution des délégations qui affaiblit le groupe socialiste.

NPG appelle les Ecologistes à "rectifier leur trajectoire"

Pour rappel, Marie Alcover, adjointe écologiste en charge des jeunesses et de la vie étudiante s'est vu confier la délégation solidarités et inclusion sociale, à laquelle a été ajoutée un volet "accès aux droits fondamentaux".

Marie Alcover sera en revanche déchargée des question liées à l'hébergement d'urgence qui avaient largement mobilisées Sandrine Runel, bien que la Ville de Lyon ne dispose légalement d'aucune obligation en la matière. C'est l'adjointe au logement et au renouvellement urbain, Sophia Popoff, qui se voit confier un nouveau volet dédié, créé par un arrêté municipal.

Nathalie Perrin-Gilbert a assuré toutefois que ses propos "ne sont pas une attaque", mais qu'il serait "important pour les écologistes de rectifier leur trajectoire".

