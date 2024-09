Dès décembre prochain, les lignes Intercités et TER Nantes-Lyon devraient subir une "dégradation" de leurs horaires, et voir leur temps de trajet augmenter.

Les nouveaux horaires de lignes Intercités et TER entre Lyon et Nantes instaurés dès le mois de décembre passent mal auprès des usagers. Dans un communiqué publié ce vendredi 20 septembre, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) dénonce en effet des "dégradations horaires inacceptables." Les nouveaux départs prévoiraient "un départ avancé de Lyon avec un-stationnement allongé d’environ 30 minutes à Nevers accompagné d’une perte de temps de 16 minutes entre Nevers et Bourges." Un rallongement "injustifié", s'insurge encore la FNAUT.

Et d'ajouter : "Ce temps de parcours va nuire à l’attractivité de cette liaison, traversant 4 régions centrales de France (AURA, Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire, Pays de la Loire), et qui est une des rares à encore être financée par l’Etat." Aujourd'hui ces lignes desservent plusieurs grandes villes comme Roanne, Nevers ou encore Anger en 6h30.

Un trajet aussi long qu'en voiture ?

Toujours dans son communiqué, la FNAUT assure qu'il est "probable que des usagers trouvent d’autres solutions de transport, certainement plus polluantes pour gagner Nantes, Lyon ou d’autres villes intermédiaires du centre de la France."

La FNAUT demande ainsi que "l'impact des travaux de renouvellement de voie entre Bourges et Nevers sur le temps de parcours soit limité à 3 mois" et ne devra pas concerner la totalité de la section en même temps. Mais également une "révision des horaires" afin que l’impact soit le plus faible sur le temps de parcours et que la ligne garde son attractivité. Et enfin, que soit étudiée une augmentation de l’offre, soit un quatrième aller-retour ainsi que le retour d'un train de nuit.

