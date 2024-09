Lundi 16 septembre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté l'une des nouveautés de la rentrée sur son réseau ferroviaire : la mise en place de dix rames, modernes et de grande capacité. Un changement qui s'inscrit dans le cadre du "choc d'offre" voté en décembre 2023. On fait le point.

En décembre 2023, la Région AURA avait promis d'améliorer la régularité, la sécurité et l'attractivité des trains régionaux. L'ancien président Laurent Wauquiez annonçait alors un investissement total de 5,7 milliards d'euros, pour "créer un choc d'offre" d'ici 2035.

Dix nouvelles rames sur l'un des axes les plus empruntés

Dix mois plus tard, les élus régionaux se félicitent des premiers changements apparus sur les lignes ferroviaires en cette rentrée. A commencer par les dix nouvelles rames à deux niveaux, appelées "Regio2N", mises en service sur l'axe Mâcon-Lyon-Valence-Avignon. Avec une capacité de 600 à 700 places, ces rames doivent permettre d'améliorer le service sur cet axe très emprunté, en offrant 52.000 places supplémentaires par semaine.

Ces rames nouvelle génération remplacent des rames à un seul niveau. Lesquelles ont été redéployées sur d'autres axes régionaux, notamment dans le Grenoblois et dans la Tarentaise. Ce redéploiement permet donc la circulation de 49 nouveaux trains par semaine. Ce qui devrait contribuer là encore à augmenter la fréquence des trains sur certaines lignes.

Les quais de sept gares rallongées

Parmi les axes sur lesquels la Région concentre le plus ses efforts, l'axe Lyon - Val de Saône, fréquenté par 1320 voyageurs par jour. Pour les accueillir dans de meilleures conditions et fluidifier leur circulation, des travaux d'aménagement et de rallongement des quais ont été entrepris dans sept gares, dont la gare d'Albigny-Neuville où les travaux se termineront cet automne, le tout pour un montant de 8,6 millions d'euros.

S'ajoute à ces chantiers, des travaux dans trois sites d'entretien et de maintenance des TER, pour désaturer les sites et ainsi améliorer et accélérer la réparation et la préparation des rames.

171 rames remises à neuf

Pour encourager les habitants à se déplacer en train, la Région a également misé sur le confort des rames. Elle a adopté pour cela un programme de remise à neuf de 171 rames de train. 104 rames auraient déjà été confiées à SNCF-Voyageurs. 20 rames seront rénovées chaque année. A ce rythme, il apparaît difficile de tenir le cap fixé à 2030 pour ces rénovations.

Pour rappel, l'objectif final de ce "choc d'offre" adopté fin 2023 est de passer de 220.000 à 300.000 voyageurs par jour dans les TER, d'ici 2035. Un objectif que la CGT Cheminots estimait à l'époque impossible à atteindre.