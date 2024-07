“Les trains mettent cinq ans à arriver” : à Lyon, le Pass Rail ne fait pas l’unanimité

Le Pass Rail, mis en place in extremis en Auvergne Rhône-Alpes, permet aux voyageurs de moins de 27 ans d’emprunter les trains régionaux (TER) et Intercités en illimité. Pourtant attirant sur le papier, les débuts restent timides et ce fameux billet régional ne convainc pas certains jeunes bénéficiaires.

Il a fait débat entre le groupe socialiste à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Laurent Wauquiez. Après des rebondissements, le Pass Rail, finalement adopté, permet de voyager en illimité sur le réseau des trains du quotidien. Par crainte d'un engorgement des trains régionaux et d'une saturation du réseau, l'État a fixé des conditions. Seuls les moins de 27 ans peuvent bénéficier de ce billet. Le forfait coûte 49 euros et est valable durant la période estivale, entre juillet et août 2024. Les TGV Inouï, Ouigo, les Ouigo Train classiques et les Eurostar ne sont pas couverts par cette offre. Au niveau national, seulement 100.000 billets ont été vendus, loin de l'objectif des 700.000 fixé par le gouvernement.

“On est assez loin de la promesse initiale”

Alléchant sur le papier, ce fameux billet régional ne convainc pas ces jeunes lyonnaises actives. Parmi elles, Maeva, 26 ans, n'y trouve pas son compte. “L’idée est intéressante s’il s’agit du seul abonnement que l’on possède. J’ai déjà un abonnement qui m’est bénéfique.”, explique la jeune femme. “Il a été annoncé trop tard pour que l’on puisse anticiper. On est assez loin de la promesse initiale du président Emmanuel Macron. Il avait promis une réduction sur tous les trains, là, le pass rail concerne que les TER. C’est un peu bancal. On est très loin du modèle allemand.”, précise la vingtenaire.

Utilisatrice quotidienne des TER, Zahra a renoncé à l'achat de ce billet. “Je ne comprends rien à ce Pass. J’ai l’impression qu’il n’apporte rien de plus aux autres abonnements donc je ne l’ai pas acheté.", avance t-elle. Camille est une grande adepte des voyages en train. Pourtant, elle reste dubitative sur cet abonnement estival. Malgré des mesures prises en amont pour éviter les engorgements, la jeune femme craint “ne pas avoir de place disponible. C’est un peu cher pour ce que c’est et surtout, les trains arrivent cinq ans après”, conclut-elle.

Le modèle allemand plus rentable ?

​​Ce dispositif s'est inspiré du modèle allemand. Le système mis en place dans ce pays est valable toute l’année et intègre aussi les transports en commun. Quant à son financement, la différence est bien notable entre la France et l'Allemagne : trois milliards d’euros contre 15 millions en France. Une évaluation de l’expérience sera menée avant la fin de l’année pour reconduire, ou non, ce dispositif en 2025.