La Métropole de Lyon dévoile sa toute première vélo-école

Ce vendredi a lieu l'inauguration de la première vélo-école de la métropole de Lyon proposant des formations collectives gratuites et ouvertes à tous.

Afin de répondre à la demande croissante en termes de formations et d'accompagnement à la pratique du vélo, la Métropole de Lyon s'est associé à la Maison du vélo de Lyon Métropole, Janus France et Ca roule Ecole vélo, afin de proposer une gamme de formations collectives gratuites et ouvertes à tous.

"Notre objectif est de former environ 2 700 personnes chaque année pour leur donner les clés d'une complète autonomie à vélo. Avec ces formations, nous allons rendre possible un nombre croissant de trajets, qui pouvaient se faire à vélo, mais qui ne se faisaient pas, faute d'une maîtrise suffisante de la pratique, d'un manque de confiance en soi, ou une méconnaissance des bons comportements à adopter" s'exprime Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Trois types de formations proposées

Pour répondre à cela, la vélo-école propose trois types de formations.

Un premier module, nommé "apprendre à faire du vélo", proposé aux débutants et intermédiaires, afin de les aider à acquérir les compétences de base, de manière sécurisée et hors des voies de circulation.

Un deuxième, "apprendre à circuler en ville", composé d'un bloc théorique, afin de rappeler les bonnes pratiques du deux-roues, suivi d'un bloc pratique. Et enfin, un module "entretenir son vélo", orienté sur l'aspect mécanique, permettant une plus grande autonomie des cyclistes.

La crainte, un frein à la pratique du vélo

Parmi les participants du module, "apprendre à circuler en vélo", nombreux se disent motivés par la crainte de circuler en ville, notamment auprès des automobilistes avec qui ils partagent la voie.

Béatrice, prenant part pour la première fois à ce module, a confié vouloir suivre cette formation afin d'être plus à l'aise, et vaincre sa peur des véhicules. Elle aimerait ainsi acquérir plus d'indépendance et se déplacer un maximum à vélo, afin de mieux profiter des décors lyonnais.

A lire aussi : https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-velo-les-nouveaux-chauffards

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/une-plateforme-web-sur-la-pratique-du-velo-lancee-par-la-metropole

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/mobilite-douce-a-lyon-les-bienfaits-du-velotaf-pour-la-sante-et-lenvironnement