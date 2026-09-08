Lyon : Grégory Doucet demande à l’État des renforts de police dans le quartier de Gerland

Lors d'une rencontre cet été avec le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a demandé des renforts de police dans le quartier de Gerland (7e arr.). Ils sont attendus d’ici la fin de l’année.

"Il nous faut une réponse à la hauteur." Alors que l’insécurité grandit de jour en jour et que le trafic de stupéfiants s'intensifie dans le quartier de Gerland, le maire de Lyon, Grégory Doucet, en appelle désormais à l’État. Lors d’une rencontre organisée cet été avec le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, l’édile écologiste a demandé un renfort de la police nationale dans le 7e arrondissement.

"Nous avons une intensification du trafic de stupéfiants dans des proportions que nous n’avions jamais connu à Lyon", a concédé le maire de Lyon ce lundi. "Nous avons besoin de dimensionner le dispositif de répression et le dispositif d’enquête à la hauteur des problématiques", a ajouté Grégory Doucet, qui a rappelé que les patrouilles de la police municipale ont été renforcées dans plusieurs secteurs, dont la Cité Jardin, tout au long de la journée.

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La discussion entre les deux hommes aurait ainsi été "constructive", Laurent Nuñez faisant même l'"aveu" que les effectifs de la police nationale n'ont pas augmenté depuis 2016 à Lyon, "contrairement à des promesses qui avaient pu m'être faites par l'un de ses prédécesseurs", a révélé Grégory Doucet, évoquant sans le citer Gérald Darmanin, avec qui les relations n'étaient pas des plus chaleureuses. La situation devrait toutefois évoluer dans les semaines à venir puisque de nouveaux effectifs sont attendus "d’ici la fin de l’année", assure Grégory Doucet, sans pouvoir fournir pour l’heure de chiffres précis.

Quant au déploiement d’une brigade spécialisée de terrain (BST), comme le souhaitait Fanny Dubot, la maire d’arrondissement, Grégory Doucet souhaite d’abord renforcer les dispositifs des agents de la police nationale, "qui ont les moyens d’agir si on leur donne les moyens nécessaires", et plaide pour faire de la prévention auprès des plus jeunes. "Il faut absolument que l’on travaille main dans la main avec la Métropole de Lyon et la Région pour agir dans les collèges et les lycées", souligne-t-il enfin.

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