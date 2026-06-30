Actualité
Le théâtre Tête d’Or à Lyon. (Capture Google)

Le théâtre Tête d’Or de Lyon bientôt repris par Laurent Ruquier

  • par LR

    • Le théâtre Tête d’Or, dans le 3e arrondissement de Lyon, devrait changer de propriétaire d’ici la rentrée. L’animateur et producteur Laurent Ruquier est sur le point de reprendre cette salle emblématique du paysage culturel lyonnais.

    Une page se tourne pour le théâtre Tête d’Or. Selon les informations de Tribune de Lyon, la salle lyonnaise doit être cédée à Laurent Ruquier dans les prochaines semaines. Un compromis de vente a déjà été signé et la transaction devrait être finalisée au cours de l’été, au plus tard en septembre.

    À la tête du théâtre depuis une vingtaine d’années avec Bruno Davanzo, Pascal Héritier, directeur du théâtre, continuera toutefois à intervenir ponctuellement comme producteur ou metteur en scène. Il se réjouit de voir l'établissement repris par une personnalité "passionnée de théâtre".

    Auteur de plusieurs pièces à succès, Laurent Ruquier poursuit ainsi son développement dans le spectacle vivant après avoir récemment acquis la Comédie des Champs-Élysées à Paris. À Lyon, il entend conserver l’identité du théâtre Tête d’Or, sa programmation et ses actions en faveur de certains publics. Sa pièce La Joconde parle enfin figure déjà à l’affiche de la prochaine saison.

    à lire également
    Lyon : LFI saisit la justice après une présumée agression raciste près de l'Hôtel de Ville

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le théâtre Tête d’Or de Lyon bientôt repris par Laurent Ruquier 08:55
    Lyon : LFI saisit la justice après une présumée agression raciste près de l'Hôtel de Ville 08:20
    La Région contrainte de payer la fin du projet "La Ruche" à l’université Lyon 2. @Université Lumière Lyon 2
    Subventions bloquées à Lyon 2 : les élus socialistes contestent la version de la Région 07:55
    Affaire legay rabah souchi
    Manifestante de 73 ans blessée par la police : six mois avec sursis confirmés en appel pour le commissaire 07:40
    Orages et canicule : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:22
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Une chaleur estivale à Lyon ce mardi, jusqu'à 33 degrés attendus 07:11
    Juliette Murtin : "Nous constatons une aggravation continue du sans-abrisme infantile" 07:00
    Oreve va inaugurer une station de recharge à Bourg-de-Péage 29/06/26
    JO 2030 : la carte dévoilée, trois sites sélectionnés à Lyon pour les épreuves de glace 29/06/26
    Photo d'une soirée commerçante à Villeurbanne. ©TheGreenerGood
    Lyon : une soirée pour découvrir les acteurs d’une économie locale engagée 29/06/26
    Un bus électrique à Lyon.
    Canicule dans les transports en commun lyonnais: les syndicats inquiets 29/06/26
    Villeurbanne organise des animations nature au parc de la Feyssine cet été.
    Anim’Feyssine : des activités gratuites et ludiques pour les enfants cet été 29/06/26
    Marche des fiertés de Lyon.
    Marche des fiertés : les syndicats se mobilisent contre les LGBTphobies à Lyon 29/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut