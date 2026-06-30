Le théâtre Tête d’Or, dans le 3e arrondissement de Lyon, devrait changer de propriétaire d’ici la rentrée. L’animateur et producteur Laurent Ruquier est sur le point de reprendre cette salle emblématique du paysage culturel lyonnais.

Une page se tourne pour le théâtre Tête d’Or. Selon les informations de Tribune de Lyon, la salle lyonnaise doit être cédée à Laurent Ruquier dans les prochaines semaines. Un compromis de vente a déjà été signé et la transaction devrait être finalisée au cours de l’été, au plus tard en septembre.

À la tête du théâtre depuis une vingtaine d’années avec Bruno Davanzo, Pascal Héritier, directeur du théâtre, continuera toutefois à intervenir ponctuellement comme producteur ou metteur en scène. Il se réjouit de voir l'établissement repris par une personnalité "passionnée de théâtre".

Auteur de plusieurs pièces à succès, Laurent Ruquier poursuit ainsi son développement dans le spectacle vivant après avoir récemment acquis la Comédie des Champs-Élysées à Paris. À Lyon, il entend conserver l’identité du théâtre Tête d’Or, sa programmation et ses actions en faveur de certains publics. Sa pièce La Joconde parle enfin figure déjà à l’affiche de la prochaine saison.