Lyon : lettre ouverte à Emmanuel Macron signée par Grégory Doucet et Bruno Bernard

Grégory Doucet et Bruno Bernard © Antoine Merlet

Le maire de Lyon et le président de la Métropole ont, comme plus de 20 maires français, signé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour alerter sur les familles sans-abri.

Plus d'une vingtaine de maires de gauche ont signé une lettre ouverte au Président de la République pour alerter sur la situation des familles sans-abri. Parmi les signataires, on compte Grégory Doucet, maire de Lyon et Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon. Elle a été publiée dans le Journal du Dimanche.

Dans cette lettre, sept propositions sont faites pour accompagner les familles. Des solutions à "déployer en urgence sur l'ensemble du territoire national." Cette tribune fait écho au dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre qui montre une certaine hausse du nombre de personnes "fragilisées susceptibles de tomber dans la grande exclusion."

Les propositions soumises

Sept propositions ont donc été formulées par les signataires de la lettre ouverte :

Mettre en place un décompte des personnes "contraintes de dormir à la rue" ou des personnes "fragilisées en situation de grande exclusion."

Adopter une loi de "programmation et de planification des places d'hébergement" avec un accompagnement financier et la possibilité de réquisitionner des bâtiments vides.

Faciliter la construction de logements sociaux ou abordables.

Déployer un plan d'urgence pour prendre en charge les enfants et leur famille.

Simplifier la régularisation des personnes installées durablement sur le territoire en "accélérant et élargissant les critères d’accès au droit au séjour."

Ouvrir des centres d'accueil pour les personnes "cherchant refuge en France" pour éviter la formation de campements.

"Ouvrir des Etats généraux de l’aide alimentaire" en réponse à l'augmentation des besoins et du coût de la vie.