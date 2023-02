Si les écologistes ne veulent plus dissimuler la misère sociale aux yeux des habitants de la métropole, ils se heurtent à la difficulté de traiter l’urgence et ne parlent pas toujours le même langage que l’État.

Les problèmes restent, mais la philosophie a changé. Dans la métropole, l’estimation des personnes à la rue est longtemps restée stable, autour de deux mille personnes. Certaines vivent à la rue depuis des années, d’autres arrivent à Lyon au terme d’un long parcours sur les routes de l’exil ou viennent de basculer, après un accident de la vie, dans la grande pauvreté. Les associations qui leur portent secours estiment que cet hiver la population de sans-abri repart à la hausse et significativement. Cette sensation est aussi renforcée par le fait que le phénomène est désormais plus visible. Et c’est l’une des “nouveautés” depuis que les écologistes sont au pouvoir à la Ville comme à la Métropole de Lyon.

Hypocrisie ou humanisme ?

“Avant les sans-abri étaient chassés. Nous avons signé la Déclaration des droits des personnes sans abri de la fondation Abbé-Pierre. Nous nous engageons donc à ne pas les expulser tant que nous n’avons pas de solutions d’hébergement à leur proposer. C’est un choix politique et c’est pour cette raison qu’ils sont visibles dans l’espace public. C’est mieux pour eux, car ils choisissent des endroits stratégiques pour se mettre à l’abri de la pluie ou du vent et du passage ou pour se sentir plus en sécurité. Ils peuvent être dans un environnement plus bienveillant, mais nous avons bien en tête que ce n’est pas une solution en soi”, démine Sandrine Runel, adjointe aux solidarités de la Ville de Lyon. “Leur politique est hypocrite. Les sans-abri ne sont pas chassés, mais ils laissent la misère humaine proliférer. Ils sont toujours livrés à eux-mêmes dans la rue”, cingle Pierre Oliver, le patron de l’opposition à Lyon. Après des années Collomb où la poussière était cachée sous le tapis, les écologistes portent un discours et un plan de mandat plus volontaristes. Les associations notent une évolution positive, mais encore insuffisante. Après un début d’hiver clément, les températures chutent brutalement et les places d’hébergement d’urgence font défaut. Les pouvoirs publics se renvoient la balle et les responsabilités. Les écologistes accusent l’État de ne pas assumer ses prérogatives. La préfecture leur rétorque qu’un toit sans conditions d’hygiène ou de sécurité suffisantes ne saurait constituer un toit. La partie de ping-pong est pour l’heure stérile et les pouvoirs publics se heurtent à la difficulté de transposer en actes des promesses de ne plus voir personne dormir à la rue.