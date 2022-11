Lyon : les voitures anciennes sont à l'honneur

Le salon Epoqu'auto investit Eurexpo tout ce week-end avec des conférences, plateaux rallyes, ateliers ainsi qu'une vente aux enchères.

Samedi 5 et dimanche 6 octobre, les voitures et motos de collection font leur retour à Eurexpo avec le 43e Salon Epoqu'auto, qui réunit collectionneurs, amateurs de rallyes automobiles et autres passionnés. Plusieurs temps forts rythmeront l'événement, parmi lesquels un atelier dédié aux zones à faibles émissions (ZFE), une vente aux enchères avec 60 modèles présentés par la Maison Osenat et un plateau rallye.

Histoires de pilotes

Différentes rencontres et dédicaces sont également prévues, dont une avec le pilote Loïc Depailler pour raconter l’histoire de son père, le pilote Patrick Depailler, autour de quatre véhicules exceptionnels avec lesquels il a couru. Samedi et dimanche, un dispositif gratuit est mis en place pour les collectionneurs afin d'apprendre à bien régler son véhicule d’époque.

Au total, 150 clubs sont présents jusqu'à dimanche soir. Organisé depuis 1979 par les adhérents du Club des amateurs d'automobiles anciennes, l'événement avait réuni 70 000 personnes en 2019 avant une interruption en 2020 en raison du Covid.