Grand Lyon : une collecte de déchets verts jusqu'à fin novembre

Jusqu’au 26 novembre, il est possible de déposer ses déchets verts dans l'un des points de collecte mis en place. L'opération concerne 14 communes de la l'agglomération.

L'automne rime avec nettoyage du jardin, ramassage des feuilles, élagage et autres travaux extérieurs. Pour désaturer la fréquentation des déchèteries de la métropole, et "offrir un service de proximité aux habitants", la Métropole a lancé une collecte de déchets verts saisonnière. Il est possible d'en profiter jusqu'au 26 novembre via différents points de collecte.

Seuls les déchets végétaux sont acceptés, c'est à dire ceux produits par la tonte de pelouse, la taille de haies, branchages, et le ramassage des feuilles mortes. Gratuit, le dispositif est réservé aux habitants de la Métropole de Lyon.

Le détail des horaires et lieux de collecte est à retrouver sur le site du Grand Lyon.