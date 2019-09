Une association repêche ce dimanche matin des trottinettes qui ont été jetées dans le Rhône. Après la publication de photos montrant de nombreuses trottinettes électriques dans le Rhône, l'association Odysseus 3.1 a décidé d'aller les repêcher.

Le Rhône est devenu une véritable poubelle à trottinettes électriques à certains endroits, notamment à proximité les ponts lyonnais. Plusieurs photos montrent l'ampleur de phénomène (lire ici). Or, la protection de la nature est l’une des missions de l’association lyonnaise, Odysseus 3.1. L’association organise depuis un an des plongées extrêmes sous la glace, travaille avec les chercheurs, notamment pour détecter la pollution des micro-plastiques dans l'eau.

Ce dimanche, l’association a comme objectif de nettoyer le Rhône et d’aller, elle-même, repêcher les trottinettes dans l’eau. Au-delà de la dégradation de l'environnement que causent les trottinettes abandonnées au fond de l'eau, il s’agit d’éviter au maximum une possible pollution à cause des batteries au lithium des trottinettes.

Ainsi, depuis 9h ce dimanche, sept plongeurs et deux apnéistes de l’association remontent des trottinettes du fond du fleuve. L’initiative a été organisée par l’association et pas, pour le moment, par les opérateurs. Ces derniers ont également prévu d’organiser une "collecte" plus tard.

