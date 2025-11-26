Actualité
Photo d’illustration pompiers en grève. (Photo by Fiora Garenzi / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Les pompiers du Rhône déposent un préavis de grève pour la fête des Lumières à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Le syndicat des sapeurs-pompiers du Rhône, SUD SDMIS, annonce déposer un préavis de grève reconductible pour la fête des Lumières de Lyon, du 4 au 9 décembre.

    La menace a été mise à exécution. Le syndicat des sapeurs-pompiers du Rhône, SUD SDMIS, annonce ce mercredi 26 novembre déposer un préavis de grève reconductible lors de la fête des Lumières à Lyon, du 4 au 9 décembre.

    "Nous n’accepterons plus l’immobilisme"

    Dans son communiqué, le syndicat déplore qu’après sa mobilisation le 17 novembre dernier devant la Métropole de Lyon et les "plusieurs réunions" qui se sont tenues, "aucune avancée" n’a été faite. Pour rappel, les pompiers attendaient, depuis l’accord trouvé en février dernier, plus d’effectifs, un meilleur pouvoir d’achat et de meilleures conditions de travail. Après "9 mois de négociations sans résultat, on nous demande d’attendre les municipales", s'indigne le syndicat. Et de résumer : "Inacceptable".

    Toujours dans son communiqué, SUD SDMIS appelle donc les sapeurs-pompiers à afficher "en grève pour votre sécurité" sur les engins et à porter des écussons "en grève". Alors que la fête des Lumières doit se tenir du 5 au 8 décembre, son objectif "reste le même : obtenir un accord et éviter la grève, mais nous n’accepterons plus l’immobilisme", prévient-il encore.

    L’an passé, les pompiers n’étaient pas passés inaperçus lors de la fête des Lumières, notamment grâce aux projections sur la basilique de Fourvière ou une immolation factice. "L’année dernière, on a fait fort. Cette année, on veut faire très très fort", promettait Valentin Violet, porte-parole du syndicat, à Lyon Capitale le 18 novembre. "On vous doit la lumière", conclut le syndicat.

    Lire aussi : Grève des pompiers à Lyon : vers un durcissement du mouvement avant des actions lors de la Fête des Lumières ?

    ACI Group : quinze jours de répit avant une possible liquidation

