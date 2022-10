Plus gros investissement de la majorité sur son mandat, l’Îlot Kennedy doit accueillir à la rentrée de 2025 un nouveau groupe scolaire "emblématique" de la vision des écologistes pour les écoles à Lyon. Un projet à 20 millions d’euros dont les premières images viennent d’être dévoilées.

"Cette école va être emblématique de notre mandat, elle a été conçue et pensée pour offrir aux enfants les meilleures conditions de vie et d’accueil", se félicitait mardi 18 octobre Stéphanie Léger, l’adjointe de la ville de Lyon en charge de l’éducation, au moment de dévoiler les premiers visuels du groupe scolaire Kennedy. Attendu pour la rentrée scolaire de septembre 2025, ce nouveau bâtiment de 3 000 m2 accueillera 518 élèves, 18 classes de primaire et élémentaires de 60 m2 et sera assorti d’une cour végétalisée à 50 %, de 2 préaux et de 2 cours de récréations d’une surface totale de 2 500 m2.

Situé le long de la rue de La Concorde, entre les rues Varichon et Sarrazin dans le 8e arrondissement, l’établissement se dressera à la place de l’actuelle école J.F Kennedy, construite en 1961 et qui serait la dernière de type Pailleron à Lyon. Du nom de ces constructions modulaires mêlant une structure métallique avec des panneaux de façade en béton, des toitures et des cloisons faites de panneaux de bois.

Inscrit dans le plus gros investissement de la PPI de la Ville de Lyon, ce projet devrait coûter environ 20 millions d’euros à la municipalité, en incluant la destruction de l’ancienne école et la construction des bâtiments scolaires provisoires, qui permettront d'accueillir les enfants jusqu'à la fin des travaux. Installés en partie sur le parking situé devant la mairie, ces bâtiments préfabriqués seront ouverts aux écoliers au printemps 2023.

Un bâtiment à énergie positive

Le chantier de l’école essentiellement construite en bois devrait s’appuyer sur la ressource régionale. "Avec la proximité des Alpes et du Massif central, on a la chance d’avoir une production importante de bois dans la région. Le projet va utilisé 720 m2 de bois et 1700 m2 de matériaux bio sourcés [laine de bois, terre crue, fibre de bois recyclé…, NDLR]", précise l’architecte Clément Lebourgeois, de l’agence Tectoniques, à qui la construction du groupe scolaire a été confiée.

Présenté comme un bâtiment à haute performance énergétique, l'école sera notamment équipée de 470 m2 de toitures végétalisées et de 650 m2 de panneaux photovoltaïques répartis sur les toits. "Ce sera un bâtiment à énergie positive, qui produira donc plus d’énergie que sa consommation", assure Clément Lebourgeois. Une manière d’illustrer ce profil "d’école modèle" vanté par la majorité écologiste.

