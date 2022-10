Disparition inquiétante : Lylou, 12 ans, est toujours recherchée

Les enquêteurs continuent de chercher l'enfant de 12 ans, originaire de Genay, qui n'a plus donné signe de vie à sa famille depuis le 10 octobre.

La gendarmerie nationale a relayé ce mercredi 19 octobre l'appel à témoins lancé par la brigade de recherches de Lyon, qui est toujours à la recherche d'une adolescente âgée de 12 ans. La jeune fille n’a plus donné signe de vie à sa famille depuis qu’elle a quitté son domicile, à Genay, lundi 10 octobre dans l’après-midi. Le 13 octobre dernier, la gendarmerie de Neuville-sur-Saône avait déjà lancé un premier appel à témoins.

Prénommée Lylou, elle mesure 1m60, à les yeux verts, les cheveux noirs mi-longs et est de corpulence moyenne. Elle possède également des taches de rousseur et un piercing au nez. Au moment de sa disparition, elle portait un jogging noir et un crop top bleu ciel. Si vous possédez des informations susceptibles d'aider les enquêteurs, contactez-les au 06.23.60.26.67 ou à l'adresse mail recherche69.lylou@gendarmerie.interieur.gouv.