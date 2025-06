Lundi 2 juin, l'Espagnol Jonatan Giráldez a été nommé nouvel entraîneur de l'équipe de football féminin l'OL Lyonnes.

Après le départ du coach de l'OL Lyonnes Joe Montemurro annoncé dimanche 1er juin, ce n'est d'autre que Jonatan Giráldez qui reprendra les rênes de l'équipe lyonnaise, celui qui a été élu meilleur entraîneur de club au monde par l’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics) en 2023, l'Espagnol s'est engagé pour trois saisons aux côtés de l'OL Lyonnes.

L'ancien coach du FC Barcelone et du Washington Spirit entraînera donc l'OL Lyonnes jusqu'au 30 juin 2028. Un choix justifié par Michele Kang, propriétaire majoritaire du club : "L’engagement de Jonatan envers l’excellence et la performance est inégalé. Son leadership, son sens tactique et son dévouement au développement des joueuses propulseront notre club à un niveau supérieur, tant sur le plan national qu’international. "De son côté, Jonatan Giráldez a déclaré être "honoré et enthousiaste" de rejoindre le club.

Un nouveau changement pour l'équipe féminine qui a récemment changé de nom, de logo et de lieu de match et d'entraînement.

