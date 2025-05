L’OL féminin écrase Dijon et file en finale de la Première Ligue 

Eugenie Le Sommer et Selma Bacha avec le maillot de l’Olympique Lyonnais. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L’Olympique Lyonnais féminin a largement dominé Dijon ce dimanche 11 mai au Groupama Stadium et se qualifie pour la finale de la Première Ligue.

Les Lyonnaises étaient en forme ce dimanche 11 mai. Les coéquipières de Selma Bacha ont écrasé Dijon 4 buts à 1 face à Dijon lors des demi-finales de la Première Ligue. Le score a été ouvert dès la 19e minute par Eugénie Le Sommer, avant d’être rejoint par Lindsey Heaps à la 47e minute.

Lors de la seconde mi-temps, Vanessa Gilles et Ada Hegerberg ont finalement enfoncé le clou grâce à leur but à la 62e et à la 84e minute. Dijon a toutefois réussi à sauver son honneur grâce à une belle action de Viktoria Pinther, permettant aux Fenottes de marquer leur seul but du match.

Les Lyonnaises sont désormais qualifiées pour la finale, mais d’ici là, le PSG affrontera Paris FC ce dimanche dès 21 heures. Le vainqueur du match retrouvera donc Lyon en finale le 16 mai prochain.