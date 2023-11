Danse : "One Shot", dernière création du chorégraphe Ousmane Sy

One Shot © Thimotée Lejolivet

Dernière création du chorégraphe Ousmane Sy, décédé brutalement à l’âge de 45 ans, One Shot est un spectacle d’une puissance hors du commun.

Sur scène, huit femmes à l’énergie communicative livrent un spectacle incroyable où les disciplines se mélangent et se répondent : flamenco, danse contemporaine, popping, mais aussi et surtout house dance, ce mélange de hip-hop, afro, hype et dancehall…

Les figures d’ensemble mais aussi en solo ou en duo s’enchaînent à un rythme effréné, les gestes sont souples et fluides, la chorégraphie originale. Sans oublier un mix musical de house dance et afrobeat qui rajoute au plaisir ambiant.

À noter que dans le cadre de la journée “House on fire” du 2 décembre, la Maison de la danse propose des ateliers de pratique artistique, des projections vidéo, un plateau ouvert aux amateurs…

One Shot – Du 29 novembre au 2 décembre, à partir de 8 ans. Maison de la danse, Lyon 8e