Lyon : les étudiants dans la rue ce jeudi contre "la privatisation de l'Enseignement supérieur"

Les étudiants se mobilisent ce jeudi 3 février devant le rectorat de Lyon pour protester contre la privatisation de l'Enseignement supérieur, à l'occasion d'une journée de manifestation d'ampleur nationale.

"Contre la fac-entreprise, contre les mensonges et l'hypocrisie du gouvernement à répétition, contre la sélection, contre la précarité... On a toutes et tous une bonne raison de se mobiliser". Sur les réseaux sociaux, la branche lyonnaise du syndicat Solidaires annonce participer à la journée de mobilisation nationale contre la privatisation de l'Enseignement supérieur. Avec Solidaires étudiant, l'Unef, Echarde, NPA jeunes, Place publique, Jeunes Insoumis et Jeunes Générations appellent à descendre dans la rue.

"Faire payer" l'université aux étudiants ?

Une journée qui fait écho aux récentes déclarations d'Emmanuel Macron. "On ne pourra pas rester durablement dans un système où l’enseignement supérieur n’a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants", avait lâché le chef de l'État lors du congrès de la Conférence des présidents d’université (CPU) le 13 janvier dernier.

Face aux critiques, le président de la République s'était justifié en expliquant n'avoir jamais évoqué le fait de "faire payer" les étudiants. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, avait également défendu son président, il n'a "pas parlé une seconde d’augmenter les droits d’inscription".

Des éléments de défense pas suffisants pour les étudiants qui descendent ce jeudi dans la rue pour notamment protester contre ces déclarations, ce jeudi 3 février à partir de 13 heures. À Lyon, la manifestation se déroulera devant le rectorat, situé 92 rue de Marseille, dans le 7e arrondissement.