Lyon : la piscine du Rhône rouvre ce vendredi 4 février à midi après deux mois de travaux

À Lyon, les nageurs pourront bientôt reprendre leur droit au bord du Rhône. Le Centre nautique Tony Bertrand (anciennement piscine du Rhône) rouvre ce vendredi 4 février à midi, après plus de deux mois de travaux.

En raison d'importants travaux estimés à 280 000 euros, le Centre nautique Tony Bertrand, situé sur les quais du Rhône, en plein cœur de Lyon était fermé depuis le 6 décembre 2021. Deux mois plus tard, les nageurs lyonnais pourront replonger dans le bassin olympique, à partir de ce vendredi 4 février à midi.

Et pour les plus frileux, pas de panique : la piscine olympique en plein air est chauffée à 27 degrés pendant l'hiver. Les travaux ont notamment porté sur la "réparation de la couverture thermique du bassin Sud, la réparation du faux plafond de la mise à l'eau, et l'automatisation du traitement d'eau".

Le pass vaccinal est toujours exigé à l'entrée, pour toutes les personnes de 18 ans et plus, indique la Ville de Lyon sur son site internet.

