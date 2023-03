Lyon : les accusés font appel dans le procès de l'incendie de la route de Vienne

Les deux accusés de l'incendie de la route de Vienne ont fait appel. Un second procès aura donc lieu à Lyon.

Zouhaier B. et Zouhir H. ont été condamnés, en février dernier, à 19 et 17 ans de réclusion criminelle dans le procès de l'incendie mortel de la route de Vienne. Ces derniers ont fait appel de cette décision rapporte Le Progrès. Un second procès aura donc lieu à la cour d'appel de Lyon.

Pour rappel, les deux accusés ont été condamnés et reconnus coupables d'avoir commandité l'incendie. Ce dernier avait provoqué la mort de Clara, enceinte de 9 mois d'un petit garçon, et de sa fille Anna, âgée de 4 ans, qui louaient un appartement au premier étage.