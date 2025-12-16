Actualité
La basilique de Fourvière sera illuminée avec l’oeuvre Région des Lumières.

Basilique de Fourvière : la Région réaffirme son soutien pour la rénovation de l'édifice

  • par Romain Balme

    • La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce son soutien à la restauration de la basilique de Fourvière à hauteur d’un million d’euros. Une aide destinée à sauver l’une des tours menacées par le vieillissement de sa structure.

    Un million d'euros. C'est le montant du soutien financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes destiné à la restauration de la basilique de Fourvière. Un engagement pris par Fabrice Pannekoucke, son président, à l'occasion du Voeu des Echevins le 8 septembre dernier. "La Région Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvait pas rester spectatrice face au péril qui menace l’un des symboles les plus forts de l’identité lyonnaise", explique l'élu. En effet, les quatre tours de la basilique font face au vieillissement de leur structure, faite de pierre et d'acier.

    Lire aussi : Pourquoi la basilique de Fourvière lance-t-elle une nouvelle levée de fonds ?

    Le soutien de la Région permettra de financer la restauration complète de l'une d'entre elle, la Tour de la Force. A noter que le chantier total s'élève à 5,2 millions d'euros. A l'heure où nous écrivons ces lignes, 4,7 millions d'euros ont été réunis par les différents mécènes, dont la Région, mais aussi grâce à la campagne de dons lancée fin 2024. Il reste donc 500 000 euros à trouver, avant l'ouverture des travaux prévue au premier trimestre de 2026.

    Pour rappel, ce financement s'inscrit dans un programme régional plus global, intitulé "Nouvel Élan pour Fourvière". Celui-ci a notamment permis "la rénovation des bâtiments attenants à la basilique et l’amélioration de ses capacités d’accueil" précise le communiqué de presse. Au total, la Région a investi 3,55 millions d'euros à cet effet depuis 2016. La basilique sera également le théâtre du Festival Région des Lumières qui se poursuivra du 26 au 31 décembre prochain, après une première phase du 5 au 7 décembre dernier.

    Lire aussi : Lyon : la Fondation Fourvière relance son appel aux dons afin de restaurer les tours de la basilique

