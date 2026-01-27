Lyon : le sort de la ZFE pourrait ne pas être scellé avant les élections municipales

Depuis ce lundi 1er janvier, les véhicules Crit’Air 3 n’ont plus le droit de circuler et stationner dans la ZFE de Lyon. (Photo de JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)

Le sort de la ZFE pourrait planer au-dessus des élections métropolitaines à Lyon, alors que le vote qui devait conduire à sa suppression a été reporté.

La loi sur la simplification et sa mesure controversée de suppression des zones à faibles émissions (ZFE) contre les véhicules polluants, ne sera pas mise au vote cette semaine, le gouvernement espérant d'abord trouver "un compromis" au Parlement.

Selon certaines sources interrogées par l'AFP, le vote pourrait même n'avoir lieu qu'après les municipales de mars. Après un accord mardi en commission mixte paritaire (CMP), le projet de loi pouvait pourtant être définitivement adopté cette semaine en cas de votes favorables mardi à l'Assemblée et jeudi au Sénat.

Le président écologiste de la Métropole de Lyon continue de son côté de défendre l'application de cette mesure, tout en ayant considérablement assoupli les conditions de mise en oeuvre avec plusieurs dérogations. La droite, l'extrême droite et les insoumis y restent opposés.

