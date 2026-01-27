Lyon : le District de football demande le stationnement gratuit pour ses bénévoles

Le district de football de Lyon demande au maire d'exonérer ses bénévoles du paiement du stationnement aux abords de ses locaux.

Le président du district de football de Lyon et du Rhône a rendu public un courrier adressé au maire de Lyon, Grégory Doucet, dans lequel il l'appelle à accorder un passe-droit à ses bénévoles. Arsène Meyer demande ainsi l'exonération du paiement du stationnement dans ce secteur du 7e arrondissement devenu payant il y a maintenant plusieurs mois.

Estimant que "l'instauration du stationnement payant est difficile à comprendre dans ce quartier non-résidentiel", le président du district indique que ce geste "représenterait, sans aucun doute, un soutien concret" aux bénévoles du district. "Nous avons évoqué cette situation avec plusieurs de vos collaborateurs et ce sans le moindre résultat", écrit Arsène Meyer, qui a assure avoir relancé à plusieurs reprises l'adjointe aux sports de Grégory Doucet.