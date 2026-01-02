Dermatose, Mercosur… Les agriculteurs de la Coordination Rurale bloqueront la M7 ce lundi au sud de Lyon

Une quarantaine de tracteurs est attendue ce lundi 5 janvier. Trois rassemblements sont prévus à Solaize, Brignais, et Mornant pour rejoindre le point de blocage situé sur la M7, à Pierre-Bénite.

"Stop à l’abattage total des cheptels, au Mercosur et aux hausses des matières premières". Après la Confédération Paysanne le 18 décembre dernier, ce sont les agriculteurs de la Coordination Rurale qui manifesteront ce lundi 5 janvier.

Ils exprimeront notamment leur colère face aux accords du Mercosur, l'abattage total des cheptels, ou encore la hausse du coût des matières premières, mais demanderont également l'ouverture d'un moratoire sur les produits phytosanitaires.

Des convois prévus à Mornant, Solaize et Brignais

Plusieurs rassemblements sont ainsi prévus dans le Rhône avant de rejoindre le point de blocage, situé à Pierre-Bénite sur la M7, au sud de Lyon. En effet, des convois partiront de Mornant à 5 heures et des Sept Chemins à Brignais à 6h30. Un autre rassemblement a été décidé à Solaize, annonce Laurence Chanove, responsable de l'animation régionale de la Coordination Rurale à Lyon Capitale. Une "quarantaine de tracteur est attendue" selon l'organisation.

Des opérations escargot auront alors lieu jusqu'au point de départ du blocage, où la Coordination attend les élus pour faire valoir leurs revendications. Pour l'instant, "aucune présence n'a été confirmée, les invitations vont être envoyées" confirme le syndicat.

Si aucun appel n'a été lancé du coté de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs, l'hypothèse de poursuivre la manifestation les jours suivants n'est pas écartée du côté la Coordination Rurale.

