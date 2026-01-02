Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Six personnes condamnées pour avoir bloqué le Boulevard périphérique Nord de Lyon lors d’un convoi de mariage 

  • par la rédaction

    • Jugés le 10 décembre par le tribunal de Lyon, six personnes ont écopé d’une amende de 1 500 euros d’amende pour avoir bloqué le boulevard périphérique Nord de Lyon en juin 2024.

    Un an et demi après les faits, six individus se sont vus délivrer une amende de 1 500 euros pour avoir bloqué pendant plusieurs minutes le Boulevard périphérique nord de Lyon (BPNL) lors d’un convoi de mariage le 21 juin 2024, indiquent nos confrères du Progrès.

    L’enquête menée par les policiers de la CRS autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne a permis leur identification.

    Au moment des faits, une dizaine de voitures circulaient dangereusement, accélérant, freinant et zigzagant entre les voies de circulation. Certaines personnes étaient même sorties des voitures pour danser et filmer la scène.

    Blocage agriculteurs
    Dermatose, Mercosur… Les agriculteurs de la Coordination Rurale bloqueront la M7 ce lundi au sud de Lyon

