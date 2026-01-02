Six personnes condamnées pour avoir bloqué le Boulevard périphérique Nord de Lyon lors d’un convoi de mariage 

Jugés le 10 décembre par le tribunal de Lyon, six personnes ont écopé d’une amende de 1 500 euros d’amende pour avoir bloqué le boulevard périphérique Nord de Lyon en juin 2024.

L’enquête menée par les policiers de la CRS autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne a permis leur identification.

Au moment des faits, une dizaine de voitures circulaient dangereusement, accélérant, freinant et zigzagant entre les voies de circulation. Certaines personnes étaient même sorties des voitures pour danser et filmer la scène.