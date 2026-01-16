Actualité
ZFE
Image d’illustration ZFE. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce vendredi à Lyon

  • par La rédaction

    • La qualité de l'air est moyenne, voire dégradée localement ce vendredi à Lyon.

    La qualité de l'air reste moyenne vendredi 16 janvier à Lyon selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. C'est notamment l'arrivée d'un "vent de sud et l’arrivée d’une perturbation par l’ouest" selon l'observatoire, qui permet le maintien d'une qualité de l'air correcte.

    À Lyon, la qualité de l'air est en revanche dégradée à mauvaise autour des axes structurants de la métropole, notamment sur les quais du Rhône et sur le périphérique.

