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Portfolio musée des tissus
© Tim Douet

Lyon : le Musée des Tissus s’ouvre à la Biennale d’art contemporain

  • par LR

    • Fermé depuis plusieurs années, le Musée des Tissus et des Arts décoratifs accueillera une exposition lors de la prochaine Biennale d’art contemporain de Lyon, du 19 septembre au 13 décembre.

    La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce l’ouverture exceptionnelle du Musée des Tissus et des Arts décoratifs à l’occasion de la Biennale d’art contemporain organisée à Lyon cet automne. Le lieu patrimonial, qui abrite l’une des plus importantes collections textiles au monde, accueillera une exposition temporaire dans le cadre de la 18e édition de l’événement.

    A lire aussi : Face à l'absence de projet pour le musée des Tissus, le maire de Lyon interpelle la Région

    La collectivité régionale explique vouloir rapprocher création contemporaine et patrimoine, tout en poursuivant son objectif de renaissance du musée. Le président de la Région, Fabrice Pannekoucke, insiste sur la volonté de rendre la culture accessible au plus grand nombre et de valoriser cet équipement emblématique.

    Au-delà de cette ouverture ponctuelle, la Région réaffirme son ambition de transformer durablement le musée pour en faire un établissement modernisé, mieux intégré à son environnement et ouvert aux habitants.

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