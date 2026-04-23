Serge Papin, Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat.

Le ministre des PME, du Commerce et de l’Artisanat sera en visite ce vendredi 24 avril à Lyon, Échalas et Mornant pour rencontrer des entrepreneurs confrontés aux enjeux de reprise d’entreprise.

Après une première séquence à Bercy consacrée à l’événement "Objectif Reprises", Serge Papin se rendra dans le Rhône ce vendredi pour échanger avec les acteurs économiques du territoire. La matinée débutera à Lyon, au siège du Groupe Maïa, où une table ronde réunira des entrepreneurs autour de la transmission d’entreprise. La séquence se poursuivra par une présentation de la Villa Maïa.

L’après-midi, le ministre qui est l'ancien directeur général du groupe Système U, se déplacera à Échalas pour visiter l’épicerie multiservices Les Halles Chalaronnes, avant de rejoindre Mornant et la SCOP Le Lotus Bio. Cette tournée vise à mettre en lumière les défis liés à la transmission des entreprises, enjeu majeur pour l’économie locale et la pérennité du tissu entrepreneurial.