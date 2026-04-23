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Serge Papin, Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat.

Transmission d’entreprises : le ministre Serge Papin en déplacement dans le Rhône

  • par V.G.

    • Le ministre des PME, du Commerce et de l’Artisanat sera en visite ce vendredi 24 avril à Lyon, Échalas et Mornant pour rencontrer des entrepreneurs confrontés aux enjeux de reprise d’entreprise.

    Après une première séquence à Bercy consacrée à l’événement "Objectif Reprises", Serge Papin se rendra dans le Rhône ce vendredi pour échanger avec les acteurs économiques du territoire. La matinée débutera à Lyon, au siège du Groupe Maïa, où une table ronde réunira des entrepreneurs autour de la transmission d’entreprise. La séquence se poursuivra par une présentation de la Villa Maïa.

    L’après-midi, le ministre qui est l'ancien directeur général du groupe Système U, se déplacera à Échalas pour visiter l’épicerie multiservices Les Halles Chalaronnes, avant de rejoindre Mornant et la SCOP Le Lotus Bio. Cette tournée vise à mettre en lumière les défis liés à la transmission des entreprises, enjeu majeur pour l’économie locale et la pérennité du tissu entrepreneurial.

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