Le ministre des PME, du Commerce et de l’Artisanat sera en visite ce vendredi 24 avril à Lyon, Échalas et Mornant pour rencontrer des entrepreneurs confrontés aux enjeux de reprise d’entreprise.
Après une première séquence à Bercy consacrée à l’événement "Objectif Reprises", Serge Papin se rendra dans le Rhône ce vendredi pour échanger avec les acteurs économiques du territoire. La matinée débutera à Lyon, au siège du Groupe Maïa, où une table ronde réunira des entrepreneurs autour de la transmission d’entreprise. La séquence se poursuivra par une présentation de la Villa Maïa.
L’après-midi, le ministre qui est l'ancien directeur général du groupe Système U, se déplacera à Échalas pour visiter l’épicerie multiservices Les Halles Chalaronnes, avant de rejoindre Mornant et la SCOP Le Lotus Bio. Cette tournée vise à mettre en lumière les défis liés à la transmission des entreprises, enjeu majeur pour l’économie locale et la pérennité du tissu entrepreneurial.