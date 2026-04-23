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Devenir musicien intervenant : le CFMI de Lyon lance sa campagne 2026

  • par Loane Carpano

    • La prochaine vague de candidatures pour le centre de formation des musiciens intervenants de Lyon, s'ouvrira du 4 mai au 1er juin.

    Vous souhaitez devenir musicienne ou musicien intervenant en milieu scolaire ? L'université Lumière Lyon 2 accueille l'un des huit centres de formation des musiciens intervenants (CFMI) en France. Implanté au sein du Centre Hospitalier le Vinatier, le CFMI de Lyon propose plusieurs formations, dont le diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI).

    La prochaine vague de candidatures, hors Parcoursup, s'ouvrira du 4 mai au 1er juin 2026. "Hormis le baccalauréat ou équivalent et une identité et maturité musicales et artistiques affirmées, l’accès au DUMI n’est soumis à aucun critère académique", indique le CFMI.

    Au cours de leur année, les élèves du CFMI participeront notamment au développement d'actions culturelles au sein du Vinatier. Spécificité lyonnaise, le CFMI de Lyon propose également une deuxième année en alternance.

    Lire aussi : Le Département du Rhône met à l’honneur ses écoles de musique

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