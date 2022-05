Lyon : le LOU Rugby reçoit Glasgow ce soir pour le Challenge européen

(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le LOU Rugby joue contre Glasgow ce soir à 21h au Matmut Stadium de Gerland pour tenter de décrocher une place en demi-finales du Challenge européen.

Plus que deux matchs avant les demi-finales du Challenge européen de rugby : Toulon, face aux London Irish, et Lyon, devant Glasgow. Ce week-end, les équipes tenteront de décrocher une place en demi-finales, tout en gardant un œil sur le Top 14.

"Brexit" ou "Frexit"?

Toulon et Lyon, dernières équipes françaises encore en course pour la qualification en phase finale du championnat font face à six clubs britanniques. Alors, "Brexit" ou "Frexit"? Lyon entendra rester impeccable sur la scène européenne selon l'AFP. Après avoir enchaîné quatre succès de rang en poules, le LOU Rugby a dominé Worcester (31-17) en huitième de finale. Le LOU jouera ce soir à 21h au Matmut Stadium de Gerland contre les Ecossais de Glasgow, qui n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs à l'extérieur.

Le RCT toujours en course

Le RCT lui, voudra renouer avec son glorieux passé, marqué par trois "grandes" Coupes d'Europe (2013, 2014 et 2015), et remporter ce Challenge européen qui leur échappe encore. Les Varois en ont atteint la finale en 2010, 2012 et 2020. Cette dernière, face aux Bristol Bears (32-19), s'était jouée à Aix-en-Provence, quasiment à domicile pour eux. La finale se jouera cette année à Marseille. Rebelote?