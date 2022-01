Lyon : le collectif Jamais sans toit organise un rassemblement anniversaire de l'appel de l'Abbé Pierre

Mardi 1er février à 18h, à l'occasion de l'anniversaire d'appel de l'hiver 54, le collectif Jamais sans toit appelle à un rassemblement à Lyon

Ils veulent faire de ce rendez-vous à un moment "festif et revendicatif". Les membres du collectif Jamais sans toit organisent un rassemblement mardi 1er février, devant le "mur des lyonnais" à Lyon (1er). L'occasion de célébrer l'anniversaire de l'appel de l'Abbé Pierre du 1er février 1954. Lors de cet appel, nommé "insurrection de la bonté", l'abbé Pierre a interpellé les pouvoirs publics sur la situation des personnes sans domicile fixe alors que l'hiver est rude.

Jamais sans toit se place dans cet héritage. Ce collectif recense et aide les enfants scolarisés dans la Métropole de Lyon et leur familles qui n'ont pas de toit sur la tête. Lors du rassemblement organisé, un repas est prévu ainsi que des lectures, de la musique et du chant.

