Lyon : l’école Joannes Masset (9e) va être occupée pour loger deux familles sans domicile

Une affiche « un toit c’est un droit » placardée devant l’entrée de l’école Gilbert Dru (7e), occupée en novembre 2021 pour accueillir des élèves sans domicile et leurs familles.

À partir de ce mardi 30 novembre, un collectif de parents et enseignants a prévu d’occuper l'école Joannes Masset, dans le 9e arrondissement de Lyon, pour y loger deux familles avec six enfants.

Après l’école Jean-Pierre Veyet dans le (7e), la semaine passée, c’est au tour de l’école Joannes Masset, dans le 9e arrondissement de Lyon, de faire l'objet d’une nouvelle occupation par des parents et d’enseignants. Le collectif Jamais Sans Toit a annoncé vouloir "mettre à l’abri deux familles d’élèves. 6 enfants, dont un bébé de 1 an" à partir de ce mardi 30 novembre, au soir. Une autre famille sans possibilité d'hébergement devrait suivre et donc rejoindre l’établissement dans les prochains jours.

L'école J. Masset #Lyon 9ème sera occupée la nuit à partir de mardi 30/11 pour servir de refuge à deux familles. 6️⃣ enfants, dont un bébé 👶 de 1 an, dormiront donc enfin au chaud. Une 3ème famille #SDF devrait être hébergée dans les prochains jours @SandrineRunel @MissStephLeg pic.twitter.com/mW0McooDRi — Jamais Sans Toit (@jamaissanstoit) November 30, 2021

"Dans notre pays, riche et signataire de la charte des droits de l’enfant, nous refusons de laisser nos élèves vivre à la rue et dans le froid", a déclaré le collectif Jamais Sans Toit, présent sur toute la Métropole de Lyon. Le collectif explique également qu’aucune date concernant la fin de l’occupation n’a été arrêtée.

123 enfants sans hébergement

À noter qu’au 18 novembre dernier, ce même collectif recensait 54 familles et 123 enfants sans aucune solution d’hébergement ni perspective de mise à l’abri dans la métropole cet hiver. Le collectif assure que l’établissement fera office d’hébergement "jusqu’à ce qu’une solution de logement pérenne soit trouvée par les pouvoirs publics".