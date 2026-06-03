Lyon : le cinéaste indien S. S. Rajamouli attendu à l’Institut Lumière le 1er juillet

Le réalisateur indien S.S. Rajamouli sera à Lyon le 1er juillet 2026. Crédit : Institut Lumière

L’Institut Lumière projettera RRR le mercredi 1er juillet à 19 heures en présence de son réalisateur, S. S. Rajamouli.

Le réalisateur indien S. S. Rajamouli est attendu à Lyon ! Le 1er juillet prochain, l’Institut Lumière (8e arr.) proposera aux spectateurs une projection exceptionnelle du film RRR, qui avait fait sensation à sa sortie en 2022 avec 100 millions d’entrées cumulées dans le monde, en présence du cinéaste. La séance débutera à 19 heures.

Le pitch du film ? "Dans l’Inde des années 1920, deux hommes se lient d’amitié. L’un est déterminé à sauver une fillette du pouvoir britannique, l’autre est un officier au service de l’Empire. L’affrontement est inévitable…" Le long-métrage a par ailleurs remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 2023 avec "Natuu Natuu".

La billetterie sera mise en vente demain, jeudi 4 juin, à 10 heures.

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