Actualité
Cambriolage Pixabay
Image d’illustration @ Pixabay

Près de Lyon, des cambrioleurs pris en flagrant délit après l’alerte des voisins

  • par LR

    • Deux cambrioleurs ont été interpellés en flagrant délit dans le quartier de Vurey, à Genas (Rhône), dans la nuit de samedi à dimanche.

    Dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 mai, deux hommes ont été interpellés en flagrant délit alors qu’ils tentaient de cambrioler une maison du quartier de Vurey, à Genas (Rhône). D’après nos confrères du Progrès, ce sont des voisins qui auraient donné l’alerte.

    Des équipages de Genas et Mions sont rapidement intervenus sur place, permettant ainsi d’interpeller les deux individus encore sur place. De nationalité géorgienne, ils ont été surpris en sortant de l’habitation avec des outils à la main.

    Ils ont été placés en garde à vue, avant d’être déférés au tribunal en vue d’une comparution immédiate le 1er juin.

    à lire également
    Lyon : le cinéaste indien S. S. Rajamouli attendu à l’Institut Lumière le 1er juillet

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le cinéaste indien S. S. Rajamouli attendu à l’Institut Lumière le 1er juillet 14:16
    Cambriolage Pixabay
    Près de Lyon, des cambrioleurs pris en flagrant délit après l’alerte des voisins 13:45
    gendarme
    Rhône : drogues et véhicules saisis dans une vaste opération de contrôles sur l'A46 13:03
    Théâtre et littérature : Gislaine Drahy, un itinéraire bien narré 12:46
    Impôts
    Rhône : la campagne de déclaration d'impôts se termine ce jeudi 12:35
    d'heure en heure
    Danse et terres afghanes aux Subs 11:59
    Escapades sportives : trails fraîcheur autour de Lyon 11:30
    Lyon : un homme agressé à l’arme blanche dans le quartier de Gerland 11:05
    MC Solaar et Youssoupha aux Nuits de Fourvière : qui sème le rap récolte les applaudissements 10:58
    À côté de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, il transforme son jardin en parking payant avant d’être arrêté 10:12
    Vaulx-en-Velin : après l'incendie volontaire, un suspect arrêté dans un buisson 09:33
    Les joueurs du FC Vaulx-en-Velin "fouillés comme des délinquants" avant un match dans la Drôme 08:45
    Les librairies Furet du Nord et Decitre placées en redressement judiciaire 08:08
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut