Près de Lyon, des cambrioleurs pris en flagrant délit après l’alerte des voisins

Deux cambrioleurs ont été interpellés en flagrant délit dans le quartier de Vurey, à Genas (Rhône), dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 mai, deux hommes ont été interpellés en flagrant délit alors qu’ils tentaient de cambrioler une maison du quartier de Vurey, à Genas (Rhône). D’après nos confrères du Progrès, ce sont des voisins qui auraient donné l’alerte.

Des équipages de Genas et Mions sont rapidement intervenus sur place, permettant ainsi d’interpeller les deux individus encore sur place. De nationalité géorgienne, ils ont été surpris en sortant de l’habitation avec des outils à la main.

Ils ont été placés en garde à vue, avant d’être déférés au tribunal en vue d’une comparution immédiate le 1er juin.