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Musée Lumière à Lyon

Lyon : la Villa Lumière et le Hangar du Premier-Film présélectionnés pour le Monument préféré des Français

  • par C.M.

    • Pour la nouvelle saison du Monument préféré des Français, 14 monuments concourront. Parmi les sites présélectionnés se trouvent la Villa Lumière et le Hangar du Premier-Film (8e arr.) de Lyon.

    L’animateur Stéphane Bern et son émission Le monument préféré des Français reviennent pour la sixième année consécutive à l’occasion des 43e Journées européennes du Patrimoine. Mais avant de connaître le grand vainqueur, le public est invité à présélectionner 14 monuments parmi la liste présentée sur le site de FranceTV.

    Les votes ont ouvert sur la plateforme de France.tv ce mardi à 10 heures et jusqu’au 22 mai à 23 h 59.

    Des monuments à Lyon et dans la Drôme pour Auvergne-Rhône-Alpes

    Deux monuments ont ainsi été choisis dans chaque région. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont la Villa Lumière et le Hangar du Premier-Film, situés dans le 8e arrondissement de Lyon, ainsi que le Château de Grignan, dans la Drôme, qui ont été désignés pour représenter le territoire.

    Construite entre 1899 et 1902, la Villa Lumière est une demeure de style Art Nouveau témoignant "de l’ascension sociale et de la réussite industrielle d’Antoine Lumière et de ses deux fils, Auguste et Louis, inventeurs du Cinématographe." Labellisée Maison des Illustres, elle accueille aujourd’hui le Musée Lumière. Le Hangar du Premier-Film est quant à lui le dernier vestige des usines Lumière historiques et apparaît dans le premier film de Louis et Auguste Lumière Sortie d’Usine (1895). Il est aujourd’hui l’un des plus populaires cinémas lyonnais. Les deux monuments font partie intégrante de l’Institut Lumière, dédié au patrimoine Lumière et au cinéma mondial.

    Lire aussi : Lyon : le Musée Lumière rouvre ses portes avec une nouvelle scénographie

    Château de Grignan (Drôme)

    Le Château de Grignan est de son côté un véritable témoin de l’architecture Renaissance et du classicisme français. À la Renaissance, justement, le bâtiment est transformé en prestigieuse demeure de plaisance dans laquelle y a séjourné la Marquise de Sévigné. Classé monument historique en 1993 et labellisé Musée de France, le Château de Grignan offre aujourd’hui "de précieux témoignages sur l’art de vivre à différentes époques et propose une programmation culturelle variée."

    Lire aussi : Escapades : Un hiver en Drôme provençale, entre villages perchés, truffe et vin

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