La PME ligérienne des études de sol Celigeo a été rachetée par RSK. Malgré le changement d'échelle, elle conservera son identité.

Le bureau d'étude géotechnique Celigeo, basé à Lorette dans la Loire, a été racheté par le groupe RSK, l'opération, qui voit la PME d'une dizaine de salariés intégrer un groupe international d'ingénierie et de services environnementaux. Créée il y a dix ans par Céline Fournel, rejointe un an plus tard par son époux, Michel, l'entreprise réalise des études de sol destinées à adapter les techniques de construction aux risques du terrain.

Pour ses dirigeants, ce rachat sauve une problématique que le couple avait depuis deux ans : l'entreprise plafonnait. "On se rendait compte avec Céline qu'on plafonnait", raconte Michel Fournel à Lyon Capitale. La PME devait parfois renoncer à des chantier faute de moyens : "Certaines fois, nous étions moins chers sur des devis que des concurrents, mais on annonçait des délais trop longs car on n'avait pas assez de machines, pas assez de personnel." Franchir un nouveau cap aurait supposé de lourds investissements : "200 000 euros sur la table pour acheter une foreuse" et un encadrement renforcé que les dirigeants ne s'estimaient plus en mesure d'assumer.

Michel et Céline Fournel dirigeant du bureau d'étude géotechnique. @Celigeo

RSK, présent en France sur les études environnementales et la dépollution des sols, ne disposait pas du tout d'activité géotechnique dans le pays explique Michel Fournel. C'est ce qui à motivé le rapprochement, selon ce dernier : Celigeo conserve son nom, son logo, son équipe et ses locaux, et devient la marque géotechnique de RSK France. "C'était séduisant, valorisant pour nous qu'une petite PME devienne la marque d'un grand groupe", souligne-t-il.

Une réorganisation prochaine pour la PME

Les contacts avec le groupe britannique ont débuté il y a six à sept mois, alors que le couple réfléchissait depuis environ un an à d'autres options, dont un recrutement interne pour soulager la charge. Michel nous explique également que, selon lui, c'est l'attractivité des résultats financiers de l'entreprise qui aurait permis sa détection par le géant RSK, avant une proposition de rachat complet.

Le rapprochement s'accompagne d'une réorganisation des rôles. RSK recrutera un directeur d'agence à Lorette, que Michel Fournel accompagnera durant la transition. Céline Fournel, quant à elle, deviendra responsable de l'ingénierie géotechnique du groupe, avec la perspective de superviser de futures agences Celigeo dans d'autre ville françaises. Selon Michel Fournel, le groupe entend développer l'entreprise sans précipitation, en préservant sa rentabilité.