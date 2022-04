A Lyon, le restaurant de l'Auberge de l'Ile Barbe plie les gaules

De la friture/fromage blanc à la cuisine deux-étoiles

Petit retour en arrière. A la fin de l’année 1967, l’affaire est conclue : les époux Ansanay-Alex, nouveaux propriétaires des lieux, ouvrent l’Auberge de l’île Barbe. "Ça nous avait coûté un saladier, on a dû faire de gros travaux, on n’avait plus de sous", se souvient dans Lyon Capitale Renée Ansanay-Alex, décédée il y a quelques jours. C’est la grande famille de médecins lyonnais Rebattu qui financera l’achat du fourneau de l’île Barbe (qui ne sera changé qu'en 2016). Aux débuts, l’auberge fait simple : friture, fromage blanc. "Mon mari était très bon cuisinier, avec beaucoup de beurre et de crème !" (toujours Renée). La guinguette des bords de Saône mue doucement en un restaurant où les Lyonnais se régalent de canard à l’orange, de calamars à l’américaine, de fonds d’artichaut et de salades de fruits de mer.